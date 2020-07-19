В Раде собрались облегчить жизнь украинцам, правда не везде и не всем

Уже с осени водителям могут позволить превышать скорость на 30-60 км/ч на международных и национальных автомобильных дорогах. Соответствующий законопроект № 3744 зарегистрирован в парламенте, пишет "РБК-Украина".

Эксперты решили, что документ не потребует дополнительных расходов и не будет иметь прямого влияния на показатели бюджетов.

Так, предлагается отменить штрафы за превышение установленных ограничений скорости движения авто на международных и национальных автомобильных дорогах:

имеющих по одной полосе для движения в каждом направлении более чем на 30 км/ч

имеющих две полосы для движения в одном направлении более чем на 40 км/ч

имеющих три и более полосы для движения в одном направлении более чем на 50 км/ч

При этом штрафовать на 510 гривен предлагается за превышение допустимого лимита скорости более чем на 60 км/ч на международных и национальных автомобильных дорогах, имеющих три и более полосы для движения в одном направлении.

Проголосовать за этот закон нардепы смогут осенью, вернувшись с летних каникул.

Ранее мы сообщали, в Украине могут ужесточить наказания для определенной категории граждан. Об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко. По его словам, Верховная Рада намерена утвердить законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за пьяное вождение.

Геращенко предположил, что голосование может состояться уже в сентябре 2020 года. На такой шаг МВД пойдет после смертельного ДТП под Киевом, в котором погибли четыре человека.

"За случай, когда лицо, ранее судимое за убийство на дороге, второй раз в состоянии алкогольного опьянения убьет двух и более людей, как в случае с трагедией, где погибли родители и двое детей, то президент вообще предлагает ввести высшую меру наказания - пожизненное заключение. И я его в этом полностью поддерживаю", - отметил Геращенко.

Напомним, что украинцам уготовили новые наказания, штрафы взлетят до небес: "С 1 июля...", заявление

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