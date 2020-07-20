Бойовики "ДНР" 19 липня 17 разів обстріляли позиції ВСУ

У ранковому зведенні штабу ООС відзначили, що втрат серед українських військових немає.

Окупанти обстріляли наші позиції використовуючи заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 152 мм та 122 мм, 120-ти і 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Для здійснення заходів щодо відбиття і стримування збройної агресії наші воїни уміло задіяли чергові вогневі засоби і змусили супротивника припинити свою злочинну активність", – відзначили в ООС.

Відомо, що за захисників Луганського бойовики 5 разів відкривав вогонь, щоразу змінюючи калібр все більший – артилерійські системи 152-го і 122-го калібру, 120-ти і 82-х мм міномети, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

При цьому, за даними розвідки, українські захисники знищили одного і поранили шістьох загарбників.

"Об'єднані сили для забезпечення повного контролю над ситуацією в районі проведення операції прийняли необхідні заходи вогневого впливу. Отримавши адекватну відповідь від наших підрозділів, противник припинив обстріли. За даними розвідки, за минулу добу українські захисники знищили одного і поранили шістьох загарбників", – сказано в повідомленні.

"Спасибі", "На жаль війна триває... Бережіть себе! Ви найкраще, що є в України", "Спасибі, Боже. Бережи Захисників", "Спасибі! Бережіть себе!" "Героям Слава!", - пишуть українці слова підтримки і подяки в коментарях.

Раніше ми писали, що жителі "ДНР" не можуть виїхати і в'їхати на окуповану територію

На КПВВ "Новотроїцьке" на підконтрольній території Україні наші рятувальники встановили намети для людей, які не змогли перетнути лінію розмежування.

Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Відомо, що зараз там перебувають 15 осіб.

"За минулу добу в пункті надання допомоги на КПВВ "Новотроїцьке" рятувальники надали допомогу 15 громадянам, серед яких дві дитини. У наметах ДСНС створені умови для комфортного перебування людей і дотримуються відповідні заходи безпеки у зв'язку з карантинними обмеженнями. Рятувальники надають всю необхідну допомогу, щоб перебування людей на КПВВ було максимально комфортним і безпечним", – йдеться у прес-службі.

Нагадаємо, окупанти вирішили залишити жителів ОРДЛО без вищої освіти.

Як повідомляла Politeka, ватажок «ДНР» Пушилин вибухнув погрозами в сторону Зеленського.

Також Politeka писала, що Кремль готується зробити ОРДЛО "незалежною державою".