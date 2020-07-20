Боевики "ДНР" 19 июля 17 раз обстреляли позиции ВСУ

В утренней сводке штаба ООС отметили, что потерь среди украинских военных нет.

Оккупанты обстреляли наши позиции используя запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Для осуществления мероприятий по отражению и сдерживания вооруженной агрессии наши воины умело задействовали дежурные огневые средства и заставили противника прекратить свою преступную активность", – отметили в ООС.

Известно, что по защитниках Луганского боевики 5 раз открывал огонь, каждый раз меняя калибр на все больший – артиллерийские системы 152-го и 122-го калибра, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

При этом, по данным разведки, украинские защитники уничтожили одного и ранили шестерых захватчиков.

"Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы. По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили шестерых захватчиков", – сказано в сообщении.

"Спасибо", "К сожалению война продолжается... Берегите себя! Вы лучшее, что есть у Украины", "Спасибо Боже. Храни Защитников", "Спасибо! Берегите себя!", "Героям Слава!", - пишут украинцы слова поддержки и благодарности в комментариях.

Ранее мы писали, что жители "ДНР" не могут выехать и въехать на оккупированную территорию

На КПВВ "Новотроицкое" на подконтрольной Украине территории наши спасатели установили палатки для людей, которые не смогли пересечь линию разграничения.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что сейчас там находятся 15 человек.

"За минувшие сутки в пункте оказания помощи на КПВВ "Новотроицкое" спасатели оказали помощь 15 гражданам, среди которых два ребенка. В палатках ГСЧС созданы условия для комфортного пребывания людей и соблюдаются соответствующие меры безопасности в связи с карантинными ограничениями. Спасатели оказывают всю необходимую помощь, чтобы пребывание людей на КПВВ было максимально комфортным и безопасным", – сказано в пресс-службе.

Напомним, оккупанты решили оставить жителей ОРДЛО без высшего образования.

Как сообщала Politeka, главарь «ДНР» Пушилин разразился угрозами в сторону Зеленского.

Также Politeka писала, что Кремль готовится сделать ОРДЛО "независимым государством".