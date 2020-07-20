Команда КВН "Діти Тюрінга" з Білорусі визнали Крим територією України і відмовилися виступати на окупованому півострові

В 2020 році керівництво клубу вирішило провести гру чверть фіналу Вищої ліги в Криму, проте учасники з Білоруського державного університету не захотіли порушувати українське законодавство. Про це вони повідомили в социальых мережах.

Свій відмова "Діти Тюрінга" пояснили трьома причинами: пандемією, окупацією Криму і гарними відносинами з українськими університетами. Крім того, у деяких учасників в Україні живуть родичі. Капітан команди Марк Величко додав, що Білорусь дотримується нейтралітету у кримському питанні. Статус півострова їхати туди через Росію неприпустимо, а через Україну дістатися неможливо через карантин.

Заступник голови МЗС України Василь Боднар оцінив рішення білоруських квнщиків на своїй сторінці в Twitter:

"А чого туди їздити, якщо там окупанти перетворили раю на пекло? Ні відпочинку, ні виступів, ще й потім проблеми в Україні та державах ЄС. Друзі з Білорусі обрали свободу і гідність і дружбу з Україною, замість грошей, поневірянь і принижень від того, хто їм добра не бажає".

Шанувальники гри помітили, що під час одного з виступів у КВН "Діти Тюринга" відкрито показали, що Крим - це Україна. Так вони показали карту, де визнали півострів виділили українською територією. Примітно, що цю гру транслювали на російському "Першому каналі".

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