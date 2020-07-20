Выбрали не деньги, а дружбу с украинцами

Команда КВН "Дети Тьюринга" из Беларуси признали Крым территорией Украины и отказались выступать на оккупированном полуострове

В 2020 году руководство клуба решило провести игру четверть финала Высшей лиги в Крыму, однако участники из Белорусского государственного университета не захотели нарушать украинское законодательство. Об этом они сообщили в социальых сетях.

Свой отказ "Дети Тьюринга" объяснили тремя причинами: пандемией, оккупацией Крыма и хорошими отношениями с украинскими университетами. Кроме того, у некоторых участников в Украине живут родственники. Капитан команды Марк Величко добавил, что Беларусь придерживается нейтралитета в крымском вопросе. Из-за статуса полуострова ехать туда через Россию недопустимо, а через Украину добраться невозможно из-за карантина.

Замглавы МИД Украины Василий Боднар оценил решение белорусских квнщиков на своей странице в Twitter:

"А чего туда ездить, если там оккупанты превратили рай в ад? Ни отдыха, ни выступлений, еще и потом проблемы в Украине и государствах ЕС. Друзья из Беларуси выбрали свободу и достоинство и дружбе с Украиной, вместо денег, лишений и унижений от того, кто им добра не желает".

Поклонники игры заметили, что во время одного из выступлений в КВН "Дети Тюринга" открыто показали, что Крым - это Украина. Так они показали карту, где признали полуостров выделили украинской территорией. Примечательно, что эту игру транслировали на российском "Первом канале".

Напомним, Маломуж назвал условие возвращения Крыма Украине.

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