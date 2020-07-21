Захоплення заручників в Луцьку могли спровокувати карантинні заходи

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко, передає Politeka.

"Схоже, що карантин нам ще довго буде виходити боком. На жаль, і економічні, і психологічні наслідки обмежень будуть стимулювати подібне насильство", – переконаний експерт.

Петренко зазначив, що подібні випадки, у разі неприйняття необхідних заходів, можливі і в майбутньому.

"Якщо не буде каналізації невдоволення в якому-небудь напрямку, то воно буде направлятися на побутовий рівень або на абстрактне невдоволення владою, від якого будуть страждати такі ж прості українці", – вважає аналітик.

Також Богдан Петренко попереджає про неприпустимість глорифікацію або романтизації даного злочину.

"Які б мотиви не були у злочину (а насильство завжди виправдано для того, хто його здійснює), яке б минуле не було у злочинця – він все одно залишається злочинцем", – резюмував експерт.

Politeka повідомляла, що в центрі Луцька невідомий чоловік захопив автобус із заручниками. У поліції кажуть, що він може мати з собою вибухівку і зброю.

Начальник Нацполиции у Волинській області Юрій Крошко розповів, що зловмисник подзвонив в поліцію і повідомив, що взяв в заручники пасажирів рейсового автобуса. Крім того, він погрожує його підірвати. Також чоловік зазначив, що у нього є гранати та інше автоматичну зброю.

Пізніше на моторошне ПП відреагував глава держави Володимир Зеленський.

"Тривожні новини з Луцька. Вранці, о 9:25, в місцеву поліцію зателефонував громадянин, який повідомив про те, що захопив автобус із заручниками. Були чутні постріли, автобус пошкоджений. Зараз введено поліцейську операцію «Заручник», а СБУ ввела план «Бумеранг». Робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв. Тримаю хід подій під особистим контролем", - написав президент у своєму Facebook.

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