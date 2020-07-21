РФ сама віддасть окупований Крим через нестерпні умови
Так у програмі "Гостре питання" на телеканалі Obozrevatel TV заявив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак, передає Politeka.net.
За словами чиновника, зараз в РФ буяє "політичний чад", проте запал росіян неминуче охолоне.
На його думку, Крим повернеться Україні ще швидше, ніж радянська влада виводила війська з цих країн.
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Кремлю доведеться піти на такий крок через посилення антиросійських санкцій і потреб громадян, для яких буде важливіше новий гуманітарний вантаж, а не півострів.
"Потихеньку їх задушать. Нікуди вони не дінуться, і Крим тоді повернеться. А Путін або не буде – це вже не принципово", – резюмував Юрій Гримчак.
Раніше ми писали, що Дмитро Пєсков дав свою оцінку нещодавнім висловлювань головнокомандувача ВМС.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відповів на запитання журналістів стосовно того, що думають у Кремлі про підозри України. Нагадаємо, що командувач Військово-морськими силами Олексій Неїжпапа назвав дуже ймовірним вторгнення російських військових на територію України з боку Кримського півострова. На його думку, на такий крок Росія може піти, щоб відновити водопостачання в Криму.
За словами Пєскова, це «абсолютна дурість і штучне нагнітання антиросійської істерії в країні». Помічник президента з повною упевненістю запевнив, що жодних подібних планів у Москви немає.
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