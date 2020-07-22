Нацполіція вирішила посилити заходи безпеки в Україні після захоплення заручників у Луцьку
Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба МВС.
Відомо, що заходи безпеки були посилені відразу у дев'яти українських регіонах: Вінницькій, Закарпатській, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
"Заходи здійснюються з метою своєчасного реагування на криміногенну ситуацію, недопущення дестабілізації оперативної обстановки, а також для виконання завдань за попередження терористичних проявів", - інформує прес-служба силового відомства.
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Також У МВС додали, що нові заходи після захоплення заручників у Луцьку передбачають несення служби поліцейськими нарядами в центральних частинах облцентрів і в громадських місцях, де може перебувати значна кількість людей, а також виставлення мобільних постів на в'їздах і виїздах із зазначених населених пунктів.
Крім цього, у цих регіонах силовики будуть посилено патрулювати вулиці, автостанції і вокзали.
У прес-службі також додали, що силовики мають право на такі превентивні заходи:
- перевірка документів у підозрілих осіб і проведення поверхневого огляду;
- перевірка транспортних засобів, які за зовнішніми ознаками не використовуються у протягом тривалого часу, з метою виявлення вибухівки;
- особливу увагу до підозрілих речей і предметів, в яких зловмисники можуть розмістити вибухівку;
- забезпечення безпеки дорожнього руху на автошляхах.
Раніше ми розповідали, що людей взяли в заручники в центрі Луцька. Зловмисник, який представився Максимом Поганим, подзвонив в поліцію і повідомив, що взяв в заручники пасажирів рейсового автобуса.
Крім того, він погрожує його підірвати. Також чоловік зазначив, що у нього є гранати та інше автоматичну зброю.
Президент Володимир Зеленський виконав одну з вимог терориста і записав короткий відеозвернення.
Близько 20:40 терорист випустив з автобусу трьох осіб. Серед них виявилися пенсіонерка, вагітна жінка і підліток. А через деякий час зловмисник здався силовикам.
Нагадаємо, на місці захоплення автобуса в Луцьку прогриміли вибухи: що з заручниками, кадри і подробиці.
Як повідомляла Politeka, захоплення заручників у Луцьку пов'язали з карантином.
Також Politeka писала, що Зеленський терміново відреагував на захоплення автобуса в Луцьку, нові деталі події.