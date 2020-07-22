Карантин в Україні офіційно продовжили

Таке рішення було прийнято на засіданні Кабміну України у середу, 22 липня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про рішення продовжити карантин до 31 серпня, на місяць.

Загальні правила, за якими буде жити країна в умовах продовженого адаптивного карантину - масковий режим, соціальна дистанція і антисептики. У деяких регіонах обмеження можуть бути більш жорсткі - у залежності від того, в якій зоні перебуватимуть області.

Глава МОЗ Максим Степанов вже повідомляв, що уряд в процесі обговорення розробило постанову, згідно з якою Україну поділять на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону. Для кожної із зон будуть розроблені свої правила і обмежувальні заходи. Крім цього, для кожної з областей будуть діяти свої специфічні критерії, спираючись на які влада буде приймати рішення про карантинних обмежень.

Посилювати обмежувальні заходи будуть тільки в тих регіонах, де буде висока захворюваність. Це означає, що карантин будуть послаблювати і посилювати локально.

Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів про наміри продовжити обмеження відразу на 60 днів, однак Валдимир Зеленський виступив проти.

Нагадаємо, за добу 21 липня в Україні хвороба підтвердили у 829 чоловік, в той же час 973 хворих одужали, а 16 пацієнтів померли.

за час пандемії в Україні було виявлено 60 995 випадків захворювання, з них 1534 – летальні, а 33 172 – з успішним одужанням.

За минулу добу найбільше нових випадків зараження зафіксували в Києві, а також Львівській, Івано-Франківській і Закарпатській областях.

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