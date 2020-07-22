Карантин в Украине официально продлили

Такое решение было принято на заседании Кабмина Украины в среду, 22 июля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о решении продлить карантин до 31 августа, на месяц.

Общие правила, по которым будет жить страна в условиях продленного адаптивного карантина - масочный режим, социальная дистанция и антисептики. В некоторых регионах ограничения могут быть более жесткие - в зависимости от того, в какой зоне будут находиться области.

Глава Минздрава Максим Степанов уже сообщал, что правительство в процессе обсуждения разработало постановление, согласно которому Украину разделят на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Для каждой из зон будут разработаны свои правила и ограничительные меры. Кроме этого, для каждой из областей будут действовать свои специфические критерии, опираясь на которые власти будут принимать решение о карантинных ограничениях.

Усиливать ограничительные меры будут только в тех регионах, где будет высокая заболеваемость. Это значит, что карантин будут ослаблять и усиливать локально.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о намерениях продлить ограничения сразу на 60 дней, однако Валдимир Зеленский выступил против.

Напомним, за сутки 21 июля в Украине болезнь подтвердили у 829 человек, в то же время 973 больных выздоровели, а 16 пациентов умерли.

Всего за время пандемии в Украине было выявлено 60 995 случаев заболевания, из них 1534 – летальные, а 33 172 – с успешным выздоровлением.

За прошедшие сутки больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Киеве, а также во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

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