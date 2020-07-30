"Укрзалізниця" вирішила нажитися на українцях в період послаблення карантину

Як передає Politeka.net пост зі скріншотом квитків опублікував журналіст Андрій Бураков в Facebook.

Він розповів, що пасажирські перевезення під час ослаблення карантину запустили з дотриманням відповідних норм. Замість чотирьох людей в купе - двоє, вартість відповідно також в два рази більше.

"З розумінням готовий купити квиток, який ще до карантину коштував 170 грн - за 370 гривень. ( фото квитків в карантин і після додам ) І тут починається найцікавіше. Заходжу на booking.uz.gov.ua. Дійсно, лише дві людини в купе і ціна вдвічі більше. Ну гаразд, подумав я", - пише Бураков.

Проте через кілька днів, коли він зайшов купити квиток на сайті УЗ виявилося, що в купе дозволено вже не 2, а 4 людини, а ціна залишилася без змін – 370 гривень.

"А найцікавіше - ціна не змінилася, 370 гривень! Я канешно, дико перепрошую. вот зе фак? Ваші гарячі лінії вічно зайняті. Додзвонитися нереально", - пише журналіст.

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Відповідні кадри опублікували в мережі.



Справа в тому, що у поліцейських не виявилося при собі ніякої рознарядки, а на питання громадянина, чому вони працюють без відповідних документів, у правоохоронців знайшлася відповідь:

"Ми зламалися і стали тут", - заявив один з поліцейських.

Але через кілька хвилин суперечок з оператором, вони сіли в машину і поїхали.

Користувачів мережі такий вчинок обурив правоохоронців.

"Всі так дружно обурюються, а самі цю ж систему і створили своїми хабарами, і підтримкою корупції кум, брат, сват. Ось тепер і є те, що маєте.", "А звичка "Гаишницкая" залишилася!!! Або хтось скаже що це "Нова Поліція", і відразу в капітани???", "У них одна турбота відібрати грошей, самим нажитися і з керівництвом поділитися. Кооператив по відбирання грошей у громадян. Спасибі, хлопці, що не проїхали повз.", "Де краще клює там і стоять на старому місці кльову не було, а їсти хочеться", - писали під відео.

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