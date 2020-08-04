Як передає Politeka.net, відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, "годувати народ Донбасу"
"Їх і так все життя годували, доплачуючи з наших податків за кожну тонну вугілля і виділяючи кошти на реконструкції шахт, які вони безбожно пі**або. При цьому їм вдували у вуха, що "Донбас годує всю Україну", - обурився волонтер.
"Це я не говорю про 30-40 тисяч воюють проти держави Україна представників цього "народу". Половина з них нічого більше робити не вміє. І їх сім'ї. І молодь, що виросла за 7 років в атмосфері тотальної ненависті до всього Українського", - підсумував він.
Раніше, перший президент України і глава ТКГ в Мінську, Леонід Кравчук, заявив про готовність вести переговори з ОРДЛО.
За його словами, потрібно шукати шляхи вирішення конфлікту на Донбасі.
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Політик уточнив, що мова йде не про прямі переговори.
"там Є люди, які не зав'язані, скажімо, суто на політичних питаннях, можливо, є вчені, можливо, є й інші - і з тієї, і з нашого боку почати говорити на цьому рівні", - пояснив Кравчук.
Нагадаємо, боєць ВСУ розповів, що відбувається на передовій після укладення перемир'я на Донбасі: "не дай Бог...".
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