Волонтер Роман Доник висловився про ідеї відновлення Донбасу по закінченні російської окупації



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За його словами, "годувати народ Донбасу"



"Їх і так все життя годували, доплачуючи з наших податків за кожну тонну вугілля і виділяючи кошти на реконструкції шахт, які вони безбожно пі**або. При цьому їм вдували у вуха, що "Донбас годує всю Україну", - обурився волонтер. Як передає Politeka.net , відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Facebook.За його словами, "годувати народ Донбасу""Їх і так все життя годували, доплачуючи з наших податків за кожну тонну вугілля і виділяючи кошти на реконструкції шахт, які вони безбожно пі**або. При цьому їм вдували у вуха, що "Донбас годує всю Україну", - обурився волонтер.

Також він упевнений, що зайнятися відновленням Донецької та Луганської областей повинна РФ.

"Якщо "народ Донбасу" хоче бути особливим, то нехай навчиться себе годувати. Але без мене. Ні копійки. І відновлювати має Росія, а не моя мама, яка отримує мінімальну пенсію за роботу на шкідливому хімічному виробництві", - вважає волонтер.





Більш того, він упевнений, що після конфлікту на Донбасі, Європа не виділить коштів для регіону.



"Це я не говорю про 30-40 тисяч воюють проти держави Україна представників цього "народу". Половина з них нічого більше робити не вміє. І їх сім'ї. І молодь, що виросла за 7 років в атмосфері тотальної ненависті до всього Українського", - підсумував він.