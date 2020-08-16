У мережі з'явилося гучне висловлювання однієї з учасниць мітингу на підтримку білоруського президента Олександра Лукашенко

Жінка, на подив схожа як дві краплі води з дружиною українського гаранта-втікача Віктора Януковича Людмилою, сколихнула мережу різкою заявою.

"Я вважаю, що потрібно жорсткіше з ними. Нормальні діти сидять вдома. Чомусь у мене всі вдома сидять... Їм оплатили... наркоманки, йдуть випити, їм оплатили. Вони йдуть і все! Від неробства йдуть!",- заявила обурена протестами мешканка Білорусі, посилаючись на те, що інформацію черпає в Інтернеті і по телевізору.

"Вони самі кажуть, сама ж молодь хвалиться... Я ж бачу. По 50 євро їм дають. І зараз 120 тисяч євро Прибалтика знову сюди вислала. Це я в інтернеті прочитала. І тисячу солдатів Америка прислала до Польщі. Для чого? Щоб нас загубити. Тому молодь треба виховувати, погано виховали. На протести не ходила, все по телевізору дивилася... і мені розповідали. Я вважаю, що треба жорсткіше", - підсумувала "Янукович".

Примітно, що в мережі порівняли спіч цієї представниці "пролукашенківської" сторони з висловлюванням Людмили Янукович 16-річної давності. Тоді остання, виступаючи на мітингу проти Помаранчевої революції в Україні, заявляла подібні ж речі. "Мабуть, кремлівські методички одні й ті ж", - відреагували користувачі.

"Я з Києва, я можу вам сказати, що там робиться... Там просто Помаранчевий шабаш! Гори апельсинів! Вони непрості, ці апельсинки наколоті. Люди беруть один апельсин, з'їли, взяли інший і воно тягнеться і тягнеться рука... На площі почалося масове отруєння! Людей везуть до лікарні з менінгітом. До чого ми дожили! І стоять... очі просто луб'яні!",- заявляла з трибуни свого часу Людмила Янукович.

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