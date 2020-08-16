Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к народу и заговорил о необходимой защите



Напомним, в воскресенье, 16 августа, в Минске на площади Независимости началась провластная акция за Лукашенко, которую проводят под лозунгом "Не дадим развалить страну". В сети сообщается, что на митинг "согнали" бюджетников со всей страны.

Лукашенко, вышедший к народу, в первую очередь, поблагодарил "за поддержку", а затем поинтересовался у людей, "чего они хотят".

"Спасибо вам, минчане, что вы четверть века терпите меня, человека, приехавшего из провинции, - начал президент, вспомнив в дальнейшем девяностые годы, - Я позвал вас не для того, чтобы вы меня защитили. Я позвал вас, чтобы вы смогли защитить свою независимость, своих жен, сестер и детей. Я не хотел вас звать на площадь: у вас много дел и забот. Вы убираете хлеб и собираете детей в школу. Я помню девяностые: здесь стояли рабочие с кастрюлями и просили накормить детей. И тогда я поклялся помочь вам и не допустить площадей и митингов... Я хочу обратиться к тем, кто сегодня заблудший, кто дезориентирован: Чего вы хотите сейчас? Свободы? Скажите какой? Перемен? Каких, что будем менять? Хотите реформ? Скажите каких, завтра начнем. Вы хотите вертолетных денег? Вы же знаете, что таких денег не бывает, их нужно зарабатывать в полях, на заводах и фабриках".

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