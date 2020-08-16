Президент Александр Лукашенко может покинуть свой пост в ближайшую неделю

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил бывший российский депутат Илья Пономарев в эфире телеканала "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Причиной этому, по его мнению, стали массовые забастовки на предприятиях по всей Беларуси.

"Когда заводы начали выходить на забастовку, когда начались массовые акции протеста именно в трудовых коллективах – становится ясно, что это не какие-то белые шарики, не какая-то там интеллигенция, а то, на что откликается все общество. Именно поэтому полиция начала уходить с улицы. Мы видим все нарастающий процесс перехода силовиков и переход региональных властей", - отметил Пономарев.

Более того, он уверен, что судьба Александра Лукашенко на посту президента может решиться уже в ближайшие дни.

"Мне кажется, у нас эти выходные будут решающими. Но, похоже, чаша склонилась в сторону народа. И, скорее всего, на следующей неделе, в Беларуси уже будет новая власть", - отметил Пономарев.

Как известно, утром в пятницу, 14 августа, работники многих предприятий Беларуси объявили бессрочную забастовку. На улицы городов вышли тысячи работников крупнейших заводов страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал участников акций протеста против итогов президентских выборов соблюдать спокойствие.

«Надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок», -сказал Лукашенко в ходе совещания с членами Совета безопасности.

По словам лидера государства, белорусам не нужно "высовываться на улицы", так как их используют как "пушечное мясо".

Напомним, украинцы по всей стране встали на защиту Беларуси, кадры: "Система боится, когда...".

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