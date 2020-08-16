В Минске бюджетников со всей страны сгоняют на митинг в поддержку режима Лукашенко

Об этом сообщает белорусское издание TUT.BY.

В воскресенье, 16 августа, в Минске на площади Независимости началась провластная акция за Лукашенко, которую проводят под лозунгом "Не дадим развалить страну".

На Антимайдан, принуждают выходить работников различных государтвенных предприятий и бюджетных организаций со всей Беларуси.

Как сообщает издание, работники пожаловались, что их заставляют принимать участие в антимайдане и в случае неповиновения грозятся увольнениями, или выселением из общежития.

Подобные сообщения уже поступили от сотрудников "Белшины", "Интеграла", Могилевского мясокомбината, бобруйской "Славянки", "Бобруйскагромаша", Белорусского цементного завода, пружанского "Коммунальника", БелЖД и еще ряда государственных предприятий.

"Сгоняют на митинг также госслужащих, военных, которых просят прийти в гражданской одежде. Подобные предложения также поступили работникам сельского хозяйства, учителям, воспитателям, работникам госСМИ и многим другим", - пишет издание TUT.BY.

Блогеры и телеграм-каналы публикуют видео, как длинные колоны автобусов едут на митинг.

В частности, из Гомельской области в Минск выехали 52 автобуса.

«Из Гомеля в Минск едет длинная колонна автобусов с бюджетниками — их везут на митинг в поддержку Лукашеску», - сообщает российский блогер Рустем Адагамов.

Из Гомеля в Минск едет длинная колонна автобусов с бюджетниками — их везут на митинг в поддержку Лукашеску pic.twitter.com/icrx0NF7is — Рустем Адагамов (@adagamov) August 16, 2020

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