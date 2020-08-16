Президент Беларуси Александр Лукашенко после зверств устроенных ОМОНом во время разгона протестных акций решил встать на колени перед народом

Об этом Лукашенко заявил с трибуны антимитинга, организованного им в воскресенье, 16 марта, в Минске (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Они выползут из своих нор. Ими управляют чужие люди, кукловоды. Они видят западные границы нашей Беларуси под Минском, как в 1939-м. Мы все станем Брестской крепостью — но страну не отдадим, - заявил беларусский лидер о протестующих и продолжил, - Помните: загубите — не Лукашенко — а первого президента, и это будет началом вашего конца. Будете стоять на коленях. Будете нищими и ходить с протянутой рукой... Огромное спасибо, что показали: вы хозяева этой страны и этой столицы. Они долго будут это помнить. Большое вам спасибо! Я стою впервые в жизни перед вами на коленях. Вы это заслужили!"

Примечательно, что после этих громких слов Лукашенко на колени так и не встал.

Кроме того, президент, судя по всему, запутался, кто будет стоять на коленях, а кто нет. Во время этого же спича, ранее он говорил: "Все хотят, чтобы мы стали на колени - не станем".

Напомним, белорусы пожаловались, что на митинг в поддержку Лукашенко их загнали под угрозой увольнения. На мероприятии присутствовали работники госпредприятий и бюджетных организаций.

Ранее мы сообщали, беларусов возмутило намерение Лукашенко привлечь к ситуации Россию, поскольку Путин может использовать протесты для оккупации части страны по принципу украинского Донбасса.

«Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор ...Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации», - заявил Лукашенко.

Напомним, что Лукашенко назвал страну, в которую сбежал бы в случае белорусского Майдана.

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