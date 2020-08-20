Державне бюро розслідувань викрило злочинну групу, яка причетна до вимагання у підприємця неправомірної вигоди

Як повідомляється на офіційному порталі ДБР, операцію вдалось провести за оперативного супроводу Служби безпеки України та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Зазначається, що від підприємця вимагали неправомірну вигоду за нестворення перешкод у постачанні медичних масок для потреб Збройних Сил України.

За даними досудового розслідування, навесні 2020 року до директора товариства, яке було визнано переможцем за результатом переговорної процедури із закупівлі медичного обладнання, а саме – медичних масок для потреб Збройних Сил України, звернулись цивільні особи, які висунули вимогу надати їм неправомірну вигоду з розрахунку 1 гривня з 1 маски для подальшої передачі службовим особам Командування медичних сил Збройних Сил України.

Вказані цивільні особи нібито мали забезпечити належне виконання укладеного договору, позитивний висновок службової перевірки військової служби правопорядку Збройних Сил України, швидку оплату за поставлений товар та не мали перешкоджати у виконанні умов договору. У подальшому вказану вимогу у ході розмов також підтвердили відповідні службові особи, які контролювали виконання умов договору.

Загалом члени злочинної групи розраховували отримати неправомірну вигоду в сумі понад мільйон гривень, яку вдалося зменшити до 998 тисяч гривень.

Фігуранти вимагали, щоб гроші передали через скриньку у відділенні одного з банків Києва.

Так, 17 серпня 2020 року, під контролем правоохоронців члени угруповання одержали частину неправомірної вимоги у сумі 400 тисяч гривень, які вони розподілили між собою.

19 серпня 2020 року після передачі другої частини неправомірної вигоди у сумі 598 тисяч гривень слідчими Державного бюро розслідувань в порядку статті 208 КПК України затримано двох посередників, один з яких є працівником Державної інспекції енергетичного нагляду України, а також керівника одного з управлінь Командування медичних сил Збройних Сил України та офіцера медичної служби однієї з військових частин.

Також під час проведення 13 санкціонованих судом обшуків у фігурантів кримінального провадження виявлено частину грошових коштів, які передавались їм раніше.

Наразі фігурантам провадження готуються повідомлення про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою поєднана з вимаганням такої неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України ) та клопотання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

На даний час слідчими також перевіряється участь інших осіб та військовослужбовців Командування медичних сил ЗС України на предмет причетності до вказаного кримінального правопорушення.

Нагадаємо, що нардепи звернулися до ДБР з приводу махінацій НКРЕКП і " Центренерго"

Як повідомляла Politeka, ДБР затримало оперуповноваженого Нацполіції: "вимагав 1500 доларів за ...".

Також Politeka писала, що Москаль звернувся до ДБР зі скаргою на Венедиктову через Геруса.