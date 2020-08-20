Государственное бюро расследований разоблачило преступную группу, которая причастна к вымогательству у предпринимателя неправомерной выгоды

Как сообщается на официальном портале ГБР, операцию удалось провести при оперативном сопровождении службы безопасности Украины и при процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора.

Отмечается, что от предпринимателя требовали неправомерную выгоду за несоздание препятствий в поставках медицинских масок для нужд Вооруженных Сил Украины.

По данным досудебного расследования, весной 2020 года к директору общества, которое было признано победителем по результатам переговорной процедуры по закупке медицинского оборудования, а именно – медицинских масок для нужд Вооруженных Сил Украины, обратились гражданские лица, которые выдвинули требование предоставить им неправомерную выгоду из расчета 1 гривна с 1 маски для дальнейшей передачи должностным лицам Командования медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Указанные гражданские лица якобы должны были обеспечить надлежащее выполнение заключенного договора, положительное заключение служебной проверки военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины, быструю оплату за поставленный товар и не должны препятствовать в выполнении условий договора. В дальнейшем указанное требование в ходе разговоров также подтвердили соответствующие служебные лица, которые контролировали выполнение условий договора.

В целом члены преступной группы рассчитывали получить неправомерную выгоду в сумме более миллиона гривен, которую удалось уменьшить до 998 тысяч гривен.

Фигуранты требовали, чтобы деньги передали через ящик в отделении одного из банков Киева.

Так, 17 августа 2020 года, под контролем правоохранителей члены группировки получили часть неправомерного требования в сумме 400 тысяч гривен, которые они распределили между собой.

19 августа 2020 года после передачи второй части неправомерной выгоды в сумме 598 тысяч гривен следователями Государственного бюро расследований в порядке статьи 208 УПК Украины задержаны два посредника, один из которых является работником Государственной инспекции энергетического надзора Украины, а также руководитель одного из управлений командования медицинских сил Вооруженных Сил Украины и офицер медицинской службы одной из воинских частей.

Также во время проведения 13 санкционированных судом обысков у фигурантов уголовного производства выявлена часть денежных средств, которые передавались им ранее.

Сейчас фигурантам производства готовятся сообщения о подозрении в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом, совмещенное с вымогательством такой неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время следователями также проверяется участие других лиц и военнослужащих Командования медицинских сил ВС Украины на предмет причастности к указанному уголовному правонарушению.

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