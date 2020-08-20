Государственное бюро расследований разоблачило преступную группу, которая причастна к вымогательству у предпринимателя неправомерной выгоды
Как сообщается на официальном портале ГБР, операцию удалось провести при оперативном сопровождении службы безопасности Украины и при процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора.
Отмечается, что от предпринимателя требовали неправомерную выгоду за несоздание препятствий в поставках медицинских масок для нужд Вооруженных Сил Украины.
По данным досудебного расследования, весной 2020 года к директору общества, которое было признано победителем по результатам переговорной процедуры по закупке медицинского оборудования, а именно – медицинских масок для нужд Вооруженных Сил Украины, обратились гражданские лица, которые выдвинули требование предоставить им неправомерную выгоду из расчета 1 гривна с 1 маски для дальнейшей передачи должностным лицам Командования медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
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Указанные гражданские лица якобы должны были обеспечить надлежащее выполнение заключенного договора, положительное заключение служебной проверки военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины, быструю оплату за поставленный товар и не должны препятствовать в выполнении условий договора. В дальнейшем указанное требование в ходе разговоров также подтвердили соответствующие служебные лица, которые контролировали выполнение условий договора.
В целом члены преступной группы рассчитывали получить неправомерную выгоду в сумме более миллиона гривен, которую удалось уменьшить до 998 тысяч гривен.
Фигуранты требовали, чтобы деньги передали через ящик в отделении одного из банков Киева.
Так, 17 августа 2020 года, под контролем правоохранителей члены группировки получили часть неправомерного требования в сумме 400 тысяч гривен, которые они распределили между собой.
19 августа 2020 года после передачи второй части неправомерной выгоды в сумме 598 тысяч гривен следователями Государственного бюро расследований в порядке статьи 208 УПК Украины задержаны два посредника, один из которых является работником Государственной инспекции энергетического надзора Украины, а также руководитель одного из управлений командования медицинских сил Вооруженных Сил Украины и офицер медицинской службы одной из воинских частей.
Также во время проведения 13 санкционированных судом обысков у фигурантов уголовного производства выявлена часть денежных средств, которые передавались им ранее.
Сейчас фигурантам производства готовятся сообщения о подозрении в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом, совмещенное с вымогательством такой неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
В настоящее время следователями также проверяется участие других лиц и военнослужащих Командования медицинских сил ВС Украины на предмет причастности к указанному уголовному правонарушению.
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