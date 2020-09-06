Бойовики на Донбасі вдруге за добу порушили режим припинення вогню, внаслідок чого помер український воїн

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС, передає Politeka.

"Збройні формування Російської Федерації вдруге порушили повний і всеосяжний режим припинення вогню. Противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї по позиціях ООС неподалік від Причепилівки на Луганщині", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що в результаті обстрілу помер один український воїн.

«На жаль, один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення, несумісні з життям", - йдеться в тексті повідомлення.

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В результаті обстрілу отримав поранення військовослужбовець ЗСУ, який усував наслідки пожежі на позиції. Про це інформує штаб ООС.

"Ворог нахабно відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги ВОГ-17 по підрозділу Об'єднаних сил в районі населеного пункту Красногорівка. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу", – йдеться у повідомленні.

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