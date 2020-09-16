Новонароджений Богданчик вже з перших днів появи на світ зіткнувся з дуже недитячими труднощами

Малюк народився недоношеним, а лікарі діагностували у нього крововилив в мозок. Щоб врятувати дитину, необхідний прорамований нейрохірургічний шунт, вартість якого – 45 тисяч гривень, передає Politeka.net з посиланням на повідомлення в групі "Всеукраїнська благодійна організація" Мама і немовля»

Сім'я хлопчика не може похвалитися достатком. Всі гроші пішли на складні передчасні пологи і реанімацію мами і малюка. Сума в 45 тисяч гривень для проведення дитині операції на головному мозку для батьків непідйомна.

Однак за допомогою небайдужих людей ці гроші реально зібрати, тому родичі Богдана щиро сподіваються на те, що на їхню біду відгукнуться.

"Без цієї операції крихта залишиться без дитинства", - наголошується в повідомленні.

Ті, хто хоче допомогти, можуть перерахувати гроші на карту Приватбанку:

5168 7422 2652 5925

Мельничук Алла.

Робіть позначку " Благодійна допомога для Богданчика»

Або на розрахунковий рахунок ВБО "Мама і немовля":

ЄДРПОУ / ДРФО 33597525

МФО 300711

UA093007110000026000052632056

Телефон для додаткової інформації: (068) 201-91-63.

Раніше ми розповідали про те, що юна українка Христина Тарасенко потребує допомоги. 16-річній дівчині терміново знадобилася складна і дорога операція.

З проханням до небайдужих людей звернулася на своїй сторінці у Фейсбук українка Юлія Ківенко. Вона розповіла, що її 16-річній племінниці поставили діагноз "ідіопатичний (невідомої природи) сколіоз 3-4 ступеня грудного відділу (42% викривлення), розвиток правостороннього горба, здавлювання правої легені".

"Пройшли всілякі консультації, вихід один – операція. Така важка деформація хребта супроводжується не тільки видимим косметичним дефектом (відео у вкладеному файлі) , але і вираженим больовим синдромом, порушенням роботи внутрішніх органів, зокрема, функцій серця і легенів. Операція дуже серйозна і дорога. Тому ми звертаємося до всіх з проханням про допомогу", - написала Ківенко. Вона звернулася до всіх небайдужих з проханням допомогти Христині, підкресливши, що вся сім'я дівчинки буде дуже вдячна.

Нагадаэмо, юна українка залишилася без ноги після НП у Польщі, людей просять про допомогу.

Як повідомляла Politeka, молодий батько пожертвував усім заради незрячої дочки з ДЦП: "Я переступаю через себе і прошу...".

Також Politeka писала, що 6-річна Лэра може перемогти рак, українців просять дати дівчинці шанс.