Новорожденный Богданчик уже с первых дней появления на свет столкнулся с очень недетскими трудностями

Малыш родился недоношенным, а врачи диагностировали у него кровоизлияние в мозг. Чтобы спасти ребенка, необходим прорамируеммый нейрохирургический шунт, стоимость которого – 45 тысяч гривен, передает Politeka.net со ссылкой на сообщение в группе «Всеукраинская благотворительная организация «Мама і немовля»

Семья мальчика не может похвалиться достатком. Все деньги ушли на сложные преждевременные роды и реанимацию мамы и малыша. Сумма в 45 тысяч гривен для проведения ребенку операции на головном мозге для родителей неподъемная.

Однако при помощи неравнодушных людей эти деньги реально собрать, поэтому родственники Богдана искренне надеются на то, что на их беду откликнутся.

«без этой операции крошка останется без детства», – отмечается в сообщении.

Те, кто хочет помочь, могут перечислить деньги на карту ПриватБанка:

5168 7422 2652 5925

Мельничук Алла.

Делайте пометку «Благотворительная помощь для Богданчика»

Или на расчетный счет ВБО «Мама і немовля»:

ЄДРПОУ/ДРФО 33597525

МФО 300711

UA093007110000026000052632056

Телефон для дополнительной информации: (068) 201-91-63.

Ранее мы рассказывали о том, что юная украинка Кристина Тарасенко нуждается в помощи. 16-летней девушке срочно понадобилась сложная и дорогостоящая операция.

С просьбой к неравнодушным людям обратилась на своей странице в Фейсбук украинка Юлия Кивенко. Она рассказала, что ее 16-летней племяннице поставили диагноз «идиопатический (неизвестной природы) сколиоз 3-4 степени грудного отдела (42% искривление), развитие правостороннего горба, сдавливание правого легкого».

«Прошли всевозможные консультации, выход один - операция. Такая тяжелая деформация позвоночника сопровождается не только видимым косметическим дефектом (видео во вложенном файле) , но и выраженным болевым синдромом, нарушением работы внутренних органов, в частности, функций сердца и легких. Операция очень серьёзная и дорогостоящая. Поэтому мы обращаемся ко всем с просьбой о помощи», - написала Кивенко. Она обратилась ко всем неравнодушным с просьбой помочь Кристине, подчеркнув, что вся семья девочки будет очень признательна.

Напомним, юная украинка осталась без ноги после ЧП в Польше, людей просят о помощи.

Как сообщала Politeka, молодой отец пожертвовал всем ради незрячей дочери с ДЦП: "Я иду через себя и прошу...".

Также Politeka писала, что 6-летняя Лера может победить рак, украинцев просят дать девочке шанс.