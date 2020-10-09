В Україні завершено випробування першої партії некерованих авіаційних ракет РС-80 " Оскол"

Про це повідомили в Укроборонпромі.

"Вогневі випробування пройшли успішно, підтвердивши відповідність продукції технічним вимогам і високим стандартам якості", - йдеться в повідомленні.

Ракети готові до дострокової передачі ЗСУ, заявили в компанії. Там розраховують на збільшення держзамовлення на РС-80.

Ракети мають надзвукову швидкість польоту і можуть застосовуватися не тільки в авіації, а також у складі озброєння перспективних наземних платформ і на десантно-штурмових катерах.

Раніше глава Міноборони Андрій Таран повідомив, що в Лондоні обговорювалося питання співпраці Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії в розвитку і підвищенні можливостей Військово-Морських сил ЗСУ.

Зокрема, йшлося про те, щоб сучасні, сумісні зі стандартами НАТО, ракетні катери створювалися в Україні на потужностях вітчизняних підприємств.

Також було висловлено пропозицію створити спільний українсько-британський проект зі створення ракетного катера, в якому були б враховані побажання військових Збройних сил України.

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