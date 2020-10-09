В Україні завершено випробування першої партії некерованих авіаційних ракет РС-80 " Оскол"
Про це повідомили в Укроборонпромі.
"Вогневі випробування пройшли успішно, підтвердивши відповідність продукції технічним вимогам і високим стандартам якості", - йдеться в повідомленні.
16-річна дочка Беллуччі звела з розуму хижою красою в тісному корсеті і міні: Моніка може пишатися
Роздягнена невістка Пугачової блиснула пружними формами без нижньої білизни: "Не той палець..."
На заздрість Джолі й Еністон: молода коханка Бреда Пітта показала себе у всій красі, відверті фото
Волочкова остаточно втратила сором, з'явившись перед публікою в трусах: "Мені навіть привід не потрібен"
Ракети готові до дострокової передачі ЗСУ, заявили в компанії. Там розраховують на збільшення держзамовлення на РС-80.
Ракети мають надзвукову швидкість польоту і можуть застосовуватися не тільки в авіації, а також у складі озброєння перспективних наземних платформ і на десантно-штурмових катерах.
Раніше глава Міноборони Андрій Таран повідомив, що в Лондоні обговорювалося питання співпраці Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії в розвитку і підвищенні можливостей Військово-Морських сил ЗСУ.
Зокрема, йшлося про те, щоб сучасні, сумісні зі стандартами НАТО, ракетні катери створювалися в Україні на потужностях вітчизняних підприємств.
Також було висловлено пропозицію створити спільний українсько-британський проект зі створення ракетного катера, в якому були б враховані побажання військових Збройних сил України.
Нагадаємо, українських медиків підло розстріляли на Донбасі, кадри: "попали в засідку бойовиків і...".
Як повідомляла Politeka, Україна втратила молодого бійця, залишилися дружина і двоє дітей.
Також Politeka писала, що в ООС потужно відповіли окупантам на загрози масштабної атаки.