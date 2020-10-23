Один із депутатів від партії "Слуга народу" після поїздки на передову визнав, що жодного перемир'я на Донбасі немає

Як передає Politeka, про це написав на своїй сторінці у соцмережі журналіст Юрій Бутусов.

Так, Бутусов опублікував скріншоти дописів "слуги народу" Олексія Леонова до і після поїздки на Донбас.

"Слуга народу" Олексій Леонов вперше за час роботи виїхав на одну ніч на фронт і... став зрадофілом! Леонов написав пост, як потрапив під обстріл в 54-й механізованій бригаді, і дізнався, що так звані "провокації" - це обстріли росіянами українських військовослужбовців на українській землі. І написав, що відбуваються обстріли щодня", - зазначив Бутусов.

Він також нагадав, що всього два тижні тому Леонов запевняв усіх, що припинення вогню вже відбулося.

"Це ж зрада! Уявляєте, до чого вони додумаються, якщо цих учасників бойових дій на цілий тиждень відправити на передову? Замість Трускавця - до "К-2", "Майора", "Борсука", "Ведмідя" і до "Да Вінчі" відрядити по взводу депутатів, кожному виписати брку і бк, і як заряджаючий би попрацювали, спостерігачі, це ж які обрії відкриються! Ось де креатив", - написав журналіст.

Нагадаємо, "Пора оформляти УБД": здивовані "слуги народу" розповіли українцям про перший день на фронті.

Раніше Politeka писала, що "слуг народу" присоромили за раптовий вояж на Донбас.

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