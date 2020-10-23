Один из депутатов от партии "Слуга народа" после поездки на передовую признал, что никакого перемирия на Донбассе нет

Как передает Politeka, об этом написал на своей странице в соцсети журналист Юрий Бутусов.

Так, Бутусов опубликовал скриншоты сообщений "слуги народа" Алексея Леонова до и после поездки на Донбасс.

"Слуга народа" Алексей Леонов впервые за время работы выехал на одну ночь на фронт и... стал зрадофилом! Леонов написал пост, как попал под обстрел в 54-й механизированной бригаде, и узнал, что так называемые "провокации" - это обстрелы россиянами украинских военнослужащих на украинской земле. И написал, что происходят обстрелы ежедневно", - отметил Бутусов.

Он также напомнил, что всего две недели назад Леонов уверял всех, что прекращение огня уже произошло.

"Это же зрада! Представляете, до чего они додумаются, если этих участников боевых действий на целую неделю отправить на передовую? Вместо Трускавца - к "К-2", "Майору", "Барсуку", "Медведю" и в "Да Винчи" отправить по взводу депутатов, каждому выписать брку и бк, и как заряжающий бы поработали, наблюдатели, это же какие горизонты откроются! Вот где креатив", - написал журналист.

Напомним, "Пора оформлять УБД": удивленные "слуги народа" рассказали украинцам о первом дне на фронте.

Ранее Politeka писала, что "слуг народа" пристыдили за внезапный вояж на Донбасс.

Также Politeka сообщала, что Спивак высмеял "слуг" из-за поездки на Донбасс: "с ночевкой, под гитару, как в лагере".