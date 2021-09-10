Астролог Влад Росс у програмі «Акценти» передбачив, коли буде локдаун. За його словами, ретроградний Меркурій викличе у жовтні активізацію поширення хвороби

«Я передбачав, що дійсно знову почнуться більше хворих в кінці серпня і на початку вересня. Приїхали хасиди – вже жовтий рівень безпеки і кажуть помаранчевий треба робити», - зазначив Росс.

За словами астролога, після того як стане ретроградний Меркурій (це станеться в жовтні), то в жовтні будуть активно заповнюватися лікарні і тоді може буде введений локдаун.

«Наша влада прийме рішення, тільки не запізнілий влаштує локдаун, а завчасно його влаштує, щоб люди меншою мірою захворіли», - підкреслив експерт.

Астролог пророкує, що таких складних ситуацій з пандемією, як були під час попередніх хвиль, вже не буде.

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