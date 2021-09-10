Астролог Влад Росс у програмі «Акценти» передбачив, коли буде локдаун. За його словами, ретроградний Меркурій викличе у жовтні активізацію поширення хвороби
«Я передбачав, що дійсно знову почнуться більше хворих в кінці серпня і на початку вересня. Приїхали хасиди – вже жовтий рівень безпеки і кажуть помаранчевий треба робити», - зазначив Росс.
За словами астролога, після того як стане ретроградний Меркурій (це станеться в жовтні), то в жовтні будуть активно заповнюватися лікарні і тоді може буде введений локдаун.
«Наша влада прийме рішення, тільки не запізнілий влаштує локдаун, а завчасно його влаштує, щоб люди меншою мірою захворіли», - підкреслив експерт.
Астролог пророкує, що таких складних ситуацій з пандемією, як були під час попередніх хвиль, вже не буде.
Горе у Алли Пугачової і Кіркорова, обірвалося життя близької людини: "Був уражений мозок..."
Вагітна дівчина переможця "Голосу країни" поскаржилася, що не знає, де він: "Залишив мене і пішов"
Нова "холостячка" Огневич розпливлася в усмішці поруч із зоряним холостяком Дзідзьо: "Ну, одружуйтеся"
Полум'я охопило авто при виїзді із заправки: відео НП під Одесою
Онука Ротару показала, як виглядає їх особняк за мільйон доларів зсередини: колони і темні меблі
Як повідомляла Politeka, Воскобойник розповів, скільки українців хочуть, щоб їхні діти навчалися за кордоном.
Також Politeka публікувала слова Лісневськой: Сімейна медицина, безумовно, працює, але раніше ці доктора називалися терапевтами.