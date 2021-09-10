Астролог Влад Росс в программе «Акценты» предсказал, когда будет локдаун. По его словам, ретроградный Меркурий вызовет в октябре активизацию распространения болезни

«Я предсказывал, что действительно опять начнутся больше заболевших в конце августа и в начале сентября. Приехали хасиды – уже желтый уровень безопасности и говорят оранжевый надо делать», - отметил Росс.

По словам астролога, после того как станет ретроградный Меркурий (это произойдёт в октябре), то в октябре будут активно заполняться больницы и тогда может будет введен локдаун.

«Наша власть примет решение, только не запоздалый устроит локдаун, а заблаговременно его устроит, чтобы люди в меньшей степени заболели», - подчеркнул эксперт.

Астролог предсказывает, что таких сложных ситуаций с пандемией, как были во время предыдущих волн, уже не будет.

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