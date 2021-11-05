У Приватбанку оголосили про роботи, які пов'язані з Чорною п'ятницею, адже в період розпродажів дуже важливо зберегти програмне забезпечення без збоїв.
У прес-службі Приватбанку розповіли, що гряде зупинка роботи, передає Politeka.net. Так, банк планує оновити процесинг в ніч з шостого на сьоме листопада. У цей час доби більшість клієнтів не проводить операції і відпочиває.
Зазначається, що з 01.00 і до 04.30 ранку банк призупинить проведення транзакцій за картками, а також роботу в Приват24 для фізичних осіб і бізнесу.
Також пройдуть регламентні роботи в мережі банкоматів, терміналів і POS-термінальної мережі банку.
Рідна сестра Ротару, у якої підозрювали онкологію, розповіла правду про стан співачки: "Господи, люди..."
Загрузлий в боргах співак і зірка "Майстер Шеф" Амадор Лопес ледь не опинився на вулиці: "Мало хто про це знав"
Ксенія Мішина після розриву з Еллертом засвітилася з епатажним Melovin'ом: "яка шикарна новина"
Леся Нікітюк вразила історією родини та показала унікальні фото: "Вистрибнула у вікно на 8-му місяці вагітності..."
Зірка російського кіно розбився в ДТП з дружиною і дитиною, в мережі згадують, яким він був: "Вічна пам'ять"
Примітно, оновлення процесингу пройде у зв'язку з Чорними п'ятницями і новорічними розпродажами, які наближаються, по всьому світу, щоб запобігти збої в системі.
За інформацією прес-служби, станом на сьогодні процесинговий центр банку обробляє понад 70 тисяч платежів по картці щохвилини.
Зазначимо, в банку попросили вибачення за тимчасові незручності, і попросили запланувати всі грошові операції заздалегідь, або розраховуватися готівковими коштами.
Нагадаємо, ПриватБанк перестане працювати: українців попередили
Як повідомляла Politeka, на клієнта "повісили" кредит у Приватбанку