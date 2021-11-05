У банку розповіли, що сталося

У Приватбанку оголосили про роботи, які пов'язані з Чорною п'ятницею, адже в період розпродажів дуже важливо зберегти програмне забезпечення без збоїв.

У прес-службі Приватбанку розповіли, що гряде зупинка роботи, передає Politeka.net. Так, банк планує оновити процесинг в ніч з шостого на сьоме листопада. У цей час доби більшість клієнтів не проводить операції і відпочиває.

Зазначається, що з 01.00 і до 04.30 ранку банк призупинить проведення транзакцій за картками, а також роботу в Приват24 для фізичних осіб і бізнесу.

Також пройдуть регламентні роботи в мережі банкоматів, терміналів і POS-термінальної мережі банку.

Примітно, оновлення процесингу пройде у зв'язку з Чорними п'ятницями і новорічними розпродажами, які наближаються, по всьому світу, щоб запобігти збої в системі.

За інформацією прес-служби, станом на сьогодні процесинговий центр банку обробляє понад 70 тисяч платежів по картці щохвилини.

Зазначимо, в банку попросили вибачення за тимчасові незручності, і попросили запланувати всі грошові операції заздалегідь, або розраховуватися готівковими коштами.

Нагадаємо, ПриватБанк перестане працювати: українців попередили

Як повідомляла Politeka, на клієнта "повісили" кредит у Приватбанку