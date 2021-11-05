В ПриватБанке объявили о работах, которые связаны с Черной пятницей, ведь в период распродаж очень важно сохранить программное обеспечение без сбоев.
В пресс-службе ПриватБанка рассказали, что грядет остановка работы, передает Politeka.net. Так, банк планирует обновить процессинг в ночь с шестого на седьмое ноября. В это время суток большинство клиентов не проводит операции и отдыхает.
Отмечается, что с 01.00 и до 04.30 утра банк приостановит проведение транзакций по карточкам, а также работу в Приват24 для физических лиц и бизнеса.
Также пройдут регламентные работы в сети банкоматов, терминалов и POS-терминальной сети банка.
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Примечательно, обновление процессинга пройдет в связи с приближающимися Черными пятницами и новогодними распродажами по всему миру, чтобы предотвратить сбои в системе.
По информации пресс-службы, по состоянию на сегодня процессинговый центр банка обрабатывает более 70 тысяч платежей по карточке ежеминутно.
Отметим, в банке попросили извинения за временные неудобства, и попросили запланировать все денежные операции заранее, или рассчитываться наличными средствами.
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