У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, кому з українців можна не робити вакцинацію, і які документи будуть потрібні, щоб рішення було законним.

Як пише Politeka.net, в прес-службі відомства опублікували пояснення щодо документа, який звільняє від необхідності робити щеплення від коронавірусу. У МОЗ затвердили форму довідки, яка звільняє від необхідності вакцинуватися. Лікарі видаватимуть таку довідку тим українцям, у яких є протипоказання до вакцинації. Ці протипоказання можуть бути тимчасовими або постійними.

Наказом Міністерства охорони здоров'я було затверджено форму довідки № 028-1/о.

Відзначається, що протипоказанням до вакцинації є хвороба з підвищенням температури, COVID-19 в анамнезі, вагітність або лактація, введення вакцини від інших хвороб, супутні хронічні хвороби, тромбоз, міокардит і перикардит, онкологічні хвороби, аутоімунні стани, імунодефіцит, а також алергічні реакції.

У довідці, яку отримають пацієнти, повинен бути вказаний термін дії протипоказань.

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