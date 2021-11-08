У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, кому з українців можна не робити вакцинацію, і які документи будуть потрібні, щоб рішення було законним.
Як пише Politeka.net, в прес-службі відомства опублікували пояснення щодо документа, який звільняє від необхідності робити щеплення від коронавірусу. У МОЗ затвердили форму довідки, яка звільняє від необхідності вакцинуватися. Лікарі видаватимуть таку довідку тим українцям, у яких є протипоказання до вакцинації. Ці протипоказання можуть бути тимчасовими або постійними.
Наказом Міністерства охорони здоров'я було затверджено форму довідки № 028-1/о.
Відзначається, що протипоказанням до вакцинації є хвороба з підвищенням температури, COVID-19 в анамнезі, вагітність або лактація, введення вакцини від інших хвороб, супутні хронічні хвороби, тромбоз, міокардит і перикардит, онкологічні хвороби, аутоімунні стани, імунодефіцит, а також алергічні реакції.
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У довідці, яку отримають пацієнти, повинен бути вказаний термін дії протипоказань.
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