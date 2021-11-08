Українців, які не хочуть вакцинуватися, будуть усувати від роботи без збереження заробітної плати - жорстке правило вступило в дію вже з цього понеділка.
До списку професій (співробітники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, місцевих держадміністрацій та їх структурних підрозділів), які повинні мати щеплення внесли, чиновників і співробітників освітніх установ. Освітня профспілка посилається на Кодекс законів про працю і просить відкласти цей крок на місяць, проте міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко все ж закликає вакцинуватися. Про це він заявив в ефірі ТСН.Тиждень.
За словами Ляшка, сьогодні в лікарнях і реанімаціях знаходиться маса невакцинованих людей, але при цьому в країні є можливість зробити щеплення всім, хто потребує.
З 8 листопада в рамках законодавства керівництво освітнього закладу має видати наказ, яким не усуваються на період карантину люди, хоча б з одним щепленням проти коронавірусу.
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Підкреслимо, також вакцинуватися повинні держслужбовці, а Фонд соцстрахування (ФСС) не оплачуватиме їм лікарняні у разі хвороби.
Зазначимо, що у своє звернення, з приводу відкласти рішення про відсторонення невакцинованих співробітників, профспілка співробітників освіти і науки України направила до Кабміну, МОЗ та Міносвіти. Стверджується, що введення в дію такого правила з 8 листопада призведе до порушення ходу освітнього процесу, неможливості обслуговування котелень, харчоблоків, охорони будівель, неможливості заміни відсутніх педагогів та інше.
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