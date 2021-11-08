В Министерстве здравоохранения рассказали, кому из украинцев можно не делать вакцинацию, и какие документы потребуются, чтобы решение было законным.

Как пишет Politeka.net, в пресс-службе ведомства опубликовали пояснение касательно документа, который освобождает от необходимости делать прививку от коронавируса. В Минздраве утвердили форму справки, которая освобождает от необходимости вакцинироваться. Врачи будут выдавать такую справку тем украинцам, у которых есть противопоказания к вакцинации. Эти противопоказания могут быть временными или постоянными.

Приказом Министерства здравоохранения была утверждена форма справки № 028-1/о.

Отмечается, что противопоказанием к вакцинации является болезнь с повышением температуры, COVID-19 в анамнезе, беременность или лактация, введения вакцины от других болезней, сопутствующие хронические болезни, тромбоз, миокардит и перикардит, онкологические болезни, аутоиммунные состояния, иммунодефицит, а также аллергические реакции.

В справке, которую получат пациенты, должен быть указан срок действия противопоказаний.

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