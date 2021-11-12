Багатьох українців хвилює питання, як нинішні простої на підприємствах через карантин вплинуть у майбутньому на необхідний стаж для виходу на пенсію.

У "Пенсійному кур'єрі" відповіли на це питання на прикладі працівника "шкідливого" виробництва (такі люди мають право виходити на заслужений відпочинок раніше встановленого віку). З'ясувалося, що з їх страхового стажу будуть відняті дні простою підприємства.

У "Пенсійному кур'єрі" пояснили ситуацію на прикладі одного українця. Зокрема, підприємство, на якому чоловік працював у "шкідливому цеху", в період з березня 2020 по червень 2021-го періодично простоювало через карантин - в точності 44 дні.

"Як цей період буде віднесено до мого пільгового стажу?", - свідчило питання.

"Якщо в пільговій довідці, яку видало вам підприємство, зазначено, що в період з березня 2020 по червень 2021 року було 44 дні простоїв у роботі, з пільгового стажу буде вилучено саме 44 дні", - відповіли українцю.

Зазначимо, чоловіки, яким виповниться 55 років у період з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року, для виходу на пенсію повинні мати від 29 років страхового стажу, з яких не менше 12,5 років — на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці. До стажу зараховуються період навчання за фахом та час проходження військової служби.

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