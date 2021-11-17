Ряд пасажирських поїздів затримується через трагедію на коліях - час прибуття збільшився на 40 хвилин і до шести годин, при цьому він ще може змінитися.

На коліях залізничної станції "Пирогово", розташованої в селі Огульці (Богодухівський район) сталася ДТП. Про це повідомляє Politeka.net с посилання на прес-службу ГУ НП Харківської області.

У повідомленні йдеться, що трагедія сталася 17 листопада близько 5.00 ранку - вантажний потяг на ділянці Полтава-Харків наїхав на жінку. Останню від удару відкинуло на суміжний шлях під поїзд, що рухався назустріч. В результаті нещасна загинула, а на місце події прибули правоохоронці для встановлення обставин ДТП. Особа загиблої поки невідома.

У зв'язку з подією затримується ряд пасажирських рейсів в обох напрямках. Час затримки становить від 40 хвилин до шести годин:

№722 Київ-Харків (40 хвилин);

№8 Одеса-Харків (2 години);

№18 Ужгород-Харків (3 години 10 хвилин);

№725 Харків-Київ (3 години 30 хвилин);

№141 Бахмут-Львів (5 годин 42 хвилини);

№ 64 Київ-Харків (орієнтовний час затримки 6 годин).

За інформацією прес-служби Укрзалізниці, час затримки може змінюватися, тому потрібно стежити за оновленнями, і попереджати провідників або стюардів про пересадки на інші види транспорту.

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