Майбутнім українським абітурієнтам та їхнім батькам розповіли, які програми використовуватиме Міносвіти при складанні тестів для ЗНО-2022.

Міністерство освіти і науки має затвердити всі програми для зовнішнього незалежного оцінювання з усіх предметів не пізніше ніж за півтора року до проведення тестування, повідомляється на сайті Освіта.иа.

Так, завдання для тестування з української мови та літератури, історії України, фізики, біології, хімії, географії та іноземних мов 2022 року будуть складені на основі програм, затверджених у 2018 році.

Завдання тесту з математики буде розроблено на основі програми, затвердженої наказом від 4 грудня 2019 року.

Також повідомляється, що в 2022 році кожен учасник ЗНО зможе вибрати максимум п'ять навчальних предметів для проходження тестування за бюджетний рахунок. Втім, школярі зможуть вибирати і додаткові предмети, проте здавати тести по ним вони будуть вже за свій рахунок.

Обов'язковими предметами для здачі будуть Українська мова або українська мова та література, математика (рівень стандарту або профільний) і предмет на вибір – Історія України або іноземна мова. Бали за них будуть зараховані випускникам як оцінки за державну підсумкову атестацію. Крім цього для отримання ДПА потрібно здати ще як мінімум один предмет на вибір випускника.

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