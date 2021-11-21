В 2022 году получать пенсию по достижении 60 лет смогут только украинцы, у которых достаточно лет страхового стажа - это произойдет из-за реализации пенсионной реформы.

Как говорится в законе Об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании", требования по стажу увеличатся снова.

Так, в 2022 году минимальная продолжительность страхового стажа для выхода на пенсию в 60 лет (для женщин и мужчин) увеличится на 12 месяцев и будет составлять 29 лет.

Следовательно, пенсию по возрасту в 2022 году не смогут получать украинцы:

достигшие возраста 60 лет, но имеющие менее 29 лет страхового стажа;

достигшие возраста 63 лет, но имеющие менее 19 лет стажа (необходимо от 19 до 29 лет стажа);

достигшие возраста 65 лет, но не имеющие хотя бы 15 лет стажа (необходимо иметь от 15 до 19 лет стажа).

Не имеющие 15 лет стажа, останутся без пенсионных выплат в традиционном смысле — они смогут рассчитывать только на социальную пенсию и только по достижении 65 лет. Эта сумма будет ниже прожиточного минимума и сейчас составляет 1854 грн.

Напомним, повышение пенсий с 1 декабря под угрозой.

Как сообщала Politeka, пенсии и другие соцвыплаты планируют сократить, - журналистка Катерина Котенкова.

Также Politeka писала, что две категории пенсионеров получат дополнительные выплаты до конца года.