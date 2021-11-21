В 2022 году получать пенсию по достижении 60 лет смогут только украинцы, у которых достаточно лет страхового стажа - это произойдет из-за реализации пенсионной реформы.

Как говорится в законе Об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании", требования по стажу увеличатся снова.

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Так, в 2022 году минимальная продолжительность страхового стажа для выхода на пенсию в 60 лет (для женщин и мужчин) увеличится на 12 месяцев и будет составлять 29 лет.

Следовательно, пенсию по возрасту в 2022 году не смогут получать украинцы:

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  • достигшие возраста 60 лет, но имеющие менее 29 лет страхового стажа;
  • достигшие возраста 63 лет, но имеющие менее 19 лет стажа (необходимо от 19 до 29 лет стажа);
  • достигшие возраста 65 лет, но не имеющие хотя бы 15 лет стажа (необходимо иметь от 15 до 19 лет стажа).

пенсия, субсидия, украинцы, выплаты

Не имеющие 15 лет стажа, останутся без пенсионных выплат в традиционном смысле — они смогут рассчитывать только на социальную пенсию и только по достижении 65 лет. Эта сумма будет ниже прожиточного минимума и сейчас составляет 1854 грн.

Напомним, повышение пенсий с 1 декабря под угрозой.

Как сообщала Politeka, пенсии и другие соцвыплаты планируют сократить, - журналистка Катерина Котенкова.

Также Politeka писала, что две категории пенсионеров получат дополнительные выплаты до конца года.