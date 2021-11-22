ПриватБанк в черговий раз розчарував клієнтів - цього разу банк здивував умовами акції, ввівши клієнта в оману.

Українець залишив скаргу на роботу ПриватБанку на сайті Мінфіну у відповідному розділі, передає Politeka.net.

За словами клієнта, йому зателефонували з банку 29 жовтня, запропонувавши взяти участь в акції «5% повернення коштів на витрату кредитних коштів з картки «Універсальна». При цьому уточнили, що акція діє місяць.

Українець погодився брати участь. Яким же було його здивування, коли на початку листопада йому на карту прийшло 70 гривень, і на цьому все.

"Хоча кошти витрачаю - повернення обіцяних 5 відсотків немає. Дзвоню, цікавлюся. Після розгляду з'ясовується, що так, акція на місяць, ось тільки - на жовтень і вона 31-го жовтня закінчилася. Тобто 29-го її підключили, а 31-го вона закінчилася. Місячна акція. За два дні. Зате "галочку" собі можуть поставити, що "клієнт скористався акцією", - йдеться в скарзі.

Співробітники ПриватБанку не залишили без уваги цей відгук, відповівши, що передали інформацію колегам, "щоб уникнути подібної ситуації в майбутньому".

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