ПриватБанк розчарував українців поганим сервісом - замовити й отримати іменну карту виявилося не так просто, можна ще влетіти в копієчку.

Ситуація описана в новій скарзі, залишеній клієнткою на сайті Мінфіну в розділі з відгуками, передає Politeka.net.

За словами українки, вона замовила універсальну іменну картку з фото ПриватБанку на початку вересня, заплативши за цю послугу 150 гривень. Карта повинна була прийти 17 вересня.

"18 числа зателефонувала запитати, де картка і мені сказали, що буде доставлена до кінця вересня. В кінці вересня карту так і не доставили, я попросила повернення 150 грн. Менеджер залишила заявку на повернення і на наступний робочий день мені подзвонили по телефону і сказали, що картка чекає мене у відділенні з 15 вересня, тому кошти повертати не будуть, тому що регламент не порушений", - йдеться в скарзі.

Яким же було здивування клієнтки, коли прийшовши у відділення за карткою, їй сказали, що такої немає.

"В результаті, через те, що працівникам було абсолютно наплювати на мене, я ходила без картки більше місяця. Ніяких ні компенсацій, ні вибачень від банку я так і не отримала", - підсумувала обурена клієнтка.

Крім цієї ситуації, жінка описала ще один неприємний випадок, пов'язаний з ПриватБанком. У неї не вийшло зняти валюту з рахунку ФОП для відрядження.

"Зняття валюти для відрядження дозволено НБУ і це спокійно робиться, наприклад, в Укрсиббанку. Але, на жаль, співробітники взагалі не знають, що потрібно робити з моєю заявою і посилають шукати мого особистого валютного менеджера, що відкриває рахунок. Як і де шукати того валютного менеджера, звичайно, ніхто не знає", - йдеться в скарзі.

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