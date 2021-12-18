Так, путівник учасника ЗНО-2022 представляє ообой довідник, який відповість на будь-яке питання, яке може виникнути до, під час або після тестування. Про це повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти.
Відзначається, що в путівнику, для зручності його використання, вся інформація згрупована за форматом «питання – відповіді». Текст в путівнику залінкован, також є QR-коди. Завантажити його можна в форматі PDF.
У путівнику, зокрема, розповідають, як правильно зареєструватися на ЗНО-2022.
Для цього потрібні: копія паспорта; фотографія для документів розміром 3 х 4 см; реєстраційна карта; копія документа про повну загальну середню
освіту або довідка з місця навчання; медичний висновок про необхідність створення особливих умов для проходження випробувань.
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Реєстрація на основну сесію ЗНО-2022 розпочнеться 1 лютого і триватиме до 9 березня.
Також у путівнику зазначають, що загальна кількість навчальних
предметів, які можна вибрати для безкоштовного проходження ЗНО,
не повинно перевищувати 5.
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