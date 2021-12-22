Українці можуть отримати субсидію для оплати комунальних послуг у розмірі 5 тисяч гривень: у Мінсцополітики нагадали про те, від чого залежить розмір державної допомоги.

Як повідомляє Politeka.net, в прес-службі відомства розповіли про те, що в цьому опалювальному сезоні субсидії призначені близько 2,7 мільйона домогосподарств. При цьому очікується, що всього в цьому опалювальному сезоні їх буде 3 мільйони.

Отримати допомогу зможуть українці, у яких витрати на комуналку перевищують орієнтовно 15% сімейного бюджету. Існують і інші критерії для нарахування допомоги, проте в цілому цей фактор допоможе родині зрозуміти, чи можуть вони розраховувати на субсидію.

За прогнозами Міністерства, середній розмір субсидій для українців в цьому опалювальному сезоні складе 2 тисячі гривень, проте розмір конкретних виплат може скласти і п'ять тисяч. У Мінсоцполітики нагадали, що розмір субсидії для кожної сім'ї розраховується індивідуально з урахуванням її доходу.

Також у відомстві зазначили, що в цьому опалювальному сезоні підвищили субсидії на найпоширеніші комунальні послуги для жителів регіонів, які опинилися у «червоній» карантинній зоні.

Крім цього, людям, які проживають на лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях, та іншим соціально вразливим категоріям населення стало простіше отримати субсидії.

Завдяки новим правилам зараз для понад 80% одержувачів субсидій допомога перепризначається автоматично. Крім того, оформити субсидію тепер можна не виходячи з дому - на сайті мінсоцполітики. Однак, для цього знадобляться електронні засоби ідентифікації.

Нагадаємо, як отримання тисячі за вакцинацію позначиться на субсидії.

Як повідомляла Politeka, в уряді розкрили, чи варто українцям чекати підвищення субсидій.

Також Politeka писала, що субсидії в 2022 році підвищать, стали відомі нові суми.