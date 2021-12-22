Як повідомляє Politeka.net, в прес-службі відомства розповіли про те, що в цьому опалювальному сезоні субсидії призначені близько 2,7 мільйона домогосподарств. При цьому очікується, що всього в цьому опалювальному сезоні їх буде 3 мільйони.
Отримати допомогу зможуть українці, у яких витрати на комуналку перевищують орієнтовно 15% сімейного бюджету. Існують і інші критерії для нарахування допомоги, проте в цілому цей фактор допоможе родині зрозуміти, чи можуть вони розраховувати на субсидію.
За прогнозами Міністерства, середній розмір субсидій для українців в цьому опалювальному сезоні складе 2 тисячі гривень, проте розмір конкретних виплат може скласти і п'ять тисяч. У Мінсоцполітики нагадали, що розмір субсидії для кожної сім'ї розраховується індивідуально з урахуванням її доходу.
Також у відомстві зазначили, що в цьому опалювальному сезоні підвищили субсидії на найпоширеніші комунальні послуги для жителів регіонів, які опинилися у «червоній» карантинній зоні.
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Крім цього, людям, які проживають на лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях, та іншим соціально вразливим категоріям населення стало простіше отримати субсидії.
Завдяки новим правилам зараз для понад 80% одержувачів субсидій допомога перепризначається автоматично. Крім того, оформити субсидію тепер можна не виходячи з дому - на сайті мінсоцполітики. Однак, для цього знадобляться електронні засоби ідентифікації.
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