Украинцы могут получить субсидию для оплаты коммунальных услуг в размере 5 тысяч гривен: в Минсцополитики напомнили о том, от чего зависит размер государственной помощи.

Как сообщает Politeka.net, в пресс-службе ведомства рассказали о том, что в этом отопительном сезоне субсидии назначены около 2,7 миллиону домохозяйств. При этом ожидается, что всего в этом отопительном сезоне их будет 3 миллиона.

Получить помощь смогут украинцы, у которых расходы на коммуналку превышают ориентировочно 15% семейного бюджета. Существуют и другие критерии для начисления помощи, однако в целом этот фактор поможет семье понять, могут ли они рассчитывать на субсидию.

По прогнозам министерства, средний размер субсидий для украинцев в этом отопительном сезоне составит 2 тысячи гривен, однако размер конкретных выплат может составить и пять тысяч. В Минсоцполитики напомнили, что размер субсидии для каждой семьи рассчитывается индивидуально с учетом ее дохода.

Также в ведомстве отметили, что в этом отопительном сезоне повысили субсидии на самые распространенные коммунальные услуги для жителей регионов, оказавшихся в «красной» карантинной зоне.

Помимо этого, людям, проживающим на линии столкновения в Донецкой и Луганской областях, и другим социально уязвимым категориям населения стало проще получить субсидии.

Благодаря новым правилам сейчас для более 80% получателей субсидий помощь переназначается автоматически. Кроме того, оформить субсидию теперь можно не выходя из дома - на сайте Минсоцполитики. Однако, для этого понадобятся электронные средства идентификации.

Напомним, как получение тысячи за вакцинацию скажется на субсидии.

Как сообщала Politeka, в правительстве раскрыли, стоит ли украинцам ждать повышения субсидий.

Также Politeka писала, что субсидии в 2022 году повысят, стали известны новые суммы.