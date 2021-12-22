У Міненерго українцям розповіли, чи дійсно їм загрожує відключення тепла на новорічні свята, яке прогнозували раніше.

Так, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що українці отримають всі контрактні обсяги газу, які гарантували їм постачальники, цитує УНН слова міністра під час першого запуску нового гідроагрегату Ташлицької ГАЕС в Миколаївській області.

Галущенко зазначив, що чув про прогноз, згідно з яким через дефіцит газу деяким областям країни нібито загрожує відключення тепла на свята. За словами міністра, він попросив перевірити ці ризики, проте цифри, надані "Нафтогазом", свідчать про те, що газу повинно вистачити.

"На жаль, дуже багато маніпуляцій на цій темі", - зазначив міністр.

Він також прокоментував ситуацію з обсягами вугілля на ТЕС. Так, за словами Галущенка в грудні споживання вугілля в Україні досягне позначок в 1700000 тонн – 1800000 тонн.

При цьому внутрішній видобуток вугілля в країні за місяць повинен скласти близько 1500000 тонн. Крім того, Україна повинна закупити ще більше 2000000 тонн вугілля, а в січні очікується спад обсягів споживання палива. У той же час наголошується, що цей показник буде залежати від температурного режиму в січні.

Зазначимо, що про можливе відключення опалення в деяких українських містах на свята раніше попередила компанія «Укртеплокомуненерго». Там заявили, що у підприємств може не вистачити запасів газу для забезпечення населення теплом. Також виникали побоювання віялових відключень світла на тлі нестачі вугілля.

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