Як пише Politeka.net, заступник керівника Офісу Президента Андрія Єрмака Ростислав Шурма провів брифінг, на якому повідомив що тисячу гривень за дві дози вакцини можна буде отримати ще й готівкою.
"Для людей, які не зможуть отримати ці гроші цифровим способом через будь-яку причину – через відсутність програми "Дія", смартфона, цифрового банкінгу або банківської картки, – у другому півріччі 2022 року будуть передбачені традиційні способи отримання цих коштів. А можливо вже й у другому кварталі", - сказав Ростислав Шурма.
Зауважимо, що отримати готівку можна буде у банках, які беруть участь у програмі виплат. Зауважимо, що вже шість банків стали партнерами програми "єПідтримка", а деякі з них навіть почали виплачувати кошти з особистих рахунків. Партнерами стали Альфа-Банк, А-Банк, monobank, ПриватБанк, Укргазбанк и Ощадбанк. Ростислав Шурма зауважив, що держава обов’язково компенсує витрачені банками гроші.
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Нагадаємо, що закриття пунктів вакцинації: у МОЗ терміново попередили про новий графік.
А ще Politeka повідомляла, що тисяча за вакцинацію: як отримання грошей відіб'ється на субсидії, розкрито подробиці.