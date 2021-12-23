Заступник очільника Офісу Президента Ростислав Шурма пояснив українцям, як отримати тисячу гривень за вакцинацію готівкою і повідомив, коли це можна зробити.

Як пише Politeka.net, заступник керівника Офісу Президента Андрія Єрмака Ростислав Шурма провів брифінг, на якому повідомив що тисячу гривень за дві дози вакцини можна буде отримати ще й готівкою.

"Для людей, які не зможуть отримати ці гроші цифровим способом через будь-яку причину – через відсутність програми "Дія", смартфона, цифрового банкінгу або банківської картки, – у другому півріччі 2022 року будуть передбачені традиційні способи отримання цих коштів. А можливо вже й у другому кварталі", - сказав Ростислав Шурма.

Зауважимо, що отримати готівку можна буде у банках, які беруть участь у програмі виплат. Зауважимо, що вже шість банків стали партнерами програми "єПідтримка", а деякі з них навіть почали виплачувати кошти з особистих рахунків. Партнерами стали Альфа-Банк, А-Банк, monobank, ПриватБанк, Укргазбанк и Ощадбанк. Ростислав Шурма зауважив, що держава обов’язково компенсує витрачені банками гроші.

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