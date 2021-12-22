У святкові дні пункти і центри вакцинації проти COVID-19 в Україні працювати не будуть, про що українців попередили в Міністерстві охорони здоров'я.

Про те, як буде організована робота пунктів вакцинації на свята, розповіла заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич на новому брифінг.

Як стало відомо, українці не зможуть прищепитися 1 і 2 січня. У всі інші дні пункти вакцинації прийматимуть громадян за звичайним розкладом.

Зазначимо, що записатися на щеплення українці можуть через сайт «Все про вакцинацію проти COVID-19» або контакт-центр МОЗ: 0800 60 20 19. Там же можна дізнатися і розклад роботи центрів вакцинації.

Всього на території України зараз працюють 3300 прищепних пунктів і більше 500 пунктів вакцинації.

В Україні повністю вакциновані від коронавірусу вже більше 12 мільйонів чоловік. А тим часом ВООЗ вже рекомендує людям робити щеплення третьою дозою будь-якої зі схвалених вакцин. Головний санлікар України Ігор Кузін раніше заявив, що на початку 2022 року уряд може прийняти рішення про те, щоб зробити третє щеплення від ковіда обов'язковим. Однак, поки до цього ще не дійшло.

Нагадаємо, кінець пандемії, у ВООЗ назвали обнадійливі терміни.

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