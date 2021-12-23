Как пишет Politeka.net, заместитель руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Ростислав Шурма провел брифинг, на котором сообщил что тысячу гривен за две дозы вакцины можно будет получить еще и наличными.
"Для людей, которые не смогут получить эти деньги цифровым способом по какой-либо причине – из-за отсутствия программы "Дія", смартфона, цифрового банкинга или банковской карты, - во втором полугодии 2022 года будут предусмотрены традиционные способы получения этих средств. А возможно уже и во втором квартале", - сказал Ростислав Шурма.
Заметим, что получить наличные можно будет в банках, участвующих в программе выплат. Заметим, что уже шесть банков стали партнерами программы "єПідтримка", а некоторые из них даже начали выплачивать средства с личных счетов. Партнерами стали Альфа-Банк, А-Банк, monobank, ПриватБанк, Укргазбанк и Ощадбанк. Ростислав Шурма заметил, что государство обязательно компенсирует потраченные банками деньги.
"Никакие Джей Ло не сравнятся": 50-летняя дочь Пугачевой похвасталась фигурой в ультракоротких шортах
Жена "Холостяка" Добрынина заставила завидовать своим дорогущим подаркам "от Николая": "Я заслужила"
Кароль и Горбунов сняли сказочную атмосферу вокруг своих особняков под Киевом: "Помахал немного..."
Союз "Холостяка" Добрынина с Дашей Квитковой оказался на грани распада, подробности: "Собирала вещи и уходила"
Пенсии украинцев поднимут с 1 января, кто будет получать 6000 гривен, а кому обещают 20 тысяч
Ранее Politeka писала, что украинец потерял деньги при закрытии карты, ПриватБанк не предупредил о нюансе: "Оператор заверил, что...".
Напомним, что закрытие пунктов вакцинации: в Минздраве срочно предупредили о новом графике.
А еще Politeka сообщала, что тысяча за вакцинацию: как получение денег отразится на субсидии, раскрыты подробности.