Заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма объяснил украинцам, как получить тысячу гривен за вакцинацию наличными и сообщил, когда это можно сделать.

Как пишет Politeka.net, заместитель руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Ростислав Шурма провел брифинг, на котором сообщил что тысячу гривен за две дозы вакцины можно будет получить еще и наличными.

"Для людей, которые не смогут получить эти деньги цифровым способом по какой-либо причине – из-за отсутствия программы "Дія", смартфона, цифрового банкинга или банковской карты, - во втором полугодии 2022 года будут предусмотрены традиционные способы получения этих средств. А возможно уже и во втором квартале", - сказал Ростислав Шурма.

Заметим, что получить наличные можно будет в банках, участвующих в программе выплат. Заметим, что уже шесть банков стали партнерами программы "єПідтримка", а некоторые из них даже начали выплачивать средства с личных счетов. Партнерами стали Альфа-Банк, А-Банк, monobank, ПриватБанк, Укргазбанк и Ощадбанк. Ростислав Шурма заметил, что государство обязательно компенсирует потраченные банками деньги.

Ранее Politeka писала, что украинец потерял деньги при закрытии карты, ПриватБанк не предупредил о нюансе: "Оператор заверил, что...".

Напомним, что закрытие пунктов вакцинации: в Минздраве срочно предупредили о новом графике.

А еще Politeka сообщала, что тысяча за вакцинацию: как получение денег отразится на субсидии, раскрыты подробности.