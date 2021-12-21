В Україні почала діяти програма "єПідтримка", за якою вакциновані громадяни зможуть отримати тисячу гривень - чи вплине це на отримання субсидій, читайте далі.

Громадяни, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу, можуть отримати тисячу гривень і витратити їх на певні види послуг і товарів, пише Politeka.net.

У Телеграмі Міністерства соцполітики пояснили, чи вплине участь у програмі на отримання субсидій. Так, одержувачі тисячі за вакцинацію зможуть отримувати допомогу від держави на оплату послуг ЖКГ і далі, Також це ніяк не впливає на розмір виплат.

Тисяча за вакцинацію - це одноразова виплата, яка не включається до розрахунку сукупного доходу домогосподарства, і сума не відіб'ється навіть на майбутніх періодах.

Таким чином, щеплені люди зможуть і далі розраховувати на субсидію, яку і отримували раніше.

Заначимо, тисячу за вакцинацію не можна перевести в готівку і переслати на іншу карту. Гроші можна тільки витратити на покупку книг, квитків в кінотеатри і ж/д квитки, а також на спортзал і Авіаквитки.

Планується також додати послугу для вакцинованих людей від 60 років - "тисячу" на покупку ліків.

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