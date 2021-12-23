Через нові правила складання ЗНО тестування з математики стало обов'язковим для абітурієнтів, які вступають на певні спеціальності.

Нові правила складання ЗНО були затверджені в жовтні цього року, нагадали в ефірі прес-центру телеканалу Відкритий.

Тепер українським випускникам доведеться частіше здавати математику. Крім абітурієнтів, які вступають на факультети точних наук або окремі спеціальності в педагогічних вузах, з 2022 року її складатимуть всі бажаючі вступити на такі спеціальності, як: «Журналістика», «Соціальна робота» і «Соціальне забезпечення».

Для вступу на спеціальності «Міжнародні відносини» математика також стала обов'язковим другим предметом, а іноземна мова-третім.

При цьому для вступників на спеціальності, пов'язані з медициною, збережеться можливість вибору другого обов'язкового предмета на ЗНО: це може бути або математика, або Біологія. Третім обов'язковим предметом вони зможуть вибрати хімію або фізику.

Крім того, абітурієнтам нагадали, що в 2022 році вони все ще зможуть вступити до вузів з сертифікатами ЗНО за 2019-2021 роки.

Зазначимо, що наступного року українці складатимуть ЗНО з 23 травня по 17 червня. Поки не передбачається, що для здачі тестів буде обов'язковим проходження вакцинації або наявність негативного ПЛР-тесту. При цьому тестування буде проходити з дотриманням всіх протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, стали відомі критерії оцінювання тестів ЗНО.

Як повідомляла Politeka, українські абітурієнти проходитимуть тестування за новими правилами, деталі.

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