Нові правила складання ЗНО були затверджені в жовтні цього року, нагадали в ефірі прес-центру телеканалу Відкритий.
Тепер українським випускникам доведеться частіше здавати математику. Крім абітурієнтів, які вступають на факультети точних наук або окремі спеціальності в педагогічних вузах, з 2022 року її складатимуть всі бажаючі вступити на такі спеціальності, як: «Журналістика», «Соціальна робота» і «Соціальне забезпечення».
Для вступу на спеціальності «Міжнародні відносини» математика також стала обов'язковим другим предметом, а іноземна мова-третім.
При цьому для вступників на спеціальності, пов'язані з медициною, збережеться можливість вибору другого обов'язкового предмета на ЗНО: це може бути або математика, або Біологія. Третім обов'язковим предметом вони зможуть вибрати хімію або фізику.
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Крім того, абітурієнтам нагадали, що в 2022 році вони все ще зможуть вступити до вузів з сертифікатами ЗНО за 2019-2021 роки.
Зазначимо, що наступного року українці складатимуть ЗНО з 23 травня по 17 червня. Поки не передбачається, що для здачі тестів буде обов'язковим проходження вакцинації або наявність негативного ПЛР-тесту. При цьому тестування буде проходити з дотриманням всіх протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, стали відомі критерії оцінювання тестів ЗНО.
Як повідомляла Politeka, українські абітурієнти проходитимуть тестування за новими правилами, деталі.
Також Politeka писала, що правила вступу до українських вишів змінилися.