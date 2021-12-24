З 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, який означає, що працюючим українкам потрібно стати на військовий облік.

За інформацією начальника Київського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Валерія Куценка, жінок, які не стали на військовий облік, штрафуватимуть.

Розмір штрафу для "ухильниць" складе від 850 до 1700 гривень. Також покаранню піддадуться й роботодавці. Їм уготований штраф у розмірі від 5100 до 8500 гривень.

Накладати адміністративні стягнення почнуть з 2023 року.

Крім того, за словами Куценка, з 2023 року підприємства не мають права приймати жінок, які не стали на облік, на роботу.

Зараз на обліку вже понад 10 тисяч жінок. Брати на облік будуть не всіх. Крім професії існують ще вікові обмеження і обмеження за станом здоров'я. Військовий обов'язок стосується українок віком від 18 до 60 років.

Додамо, Міноборони опублікувало повний перелік професій для жінок, яким необхідно стати на військовий облік. Він зачіпає 35 сфер діяльності і складається з близько 100 спеціальностей, включаючи бухгалтерів, психологів, журналістів і музикантів.

Міноборони розробило пам'ятку для жінок, як стати на військовий облік і які документи для цього потрібні. Відзначається, що алгоритм ще може змінитися.

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