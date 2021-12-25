Затверджено нові тарифи з розподілу газу для населення, які діятимуть з першого січня. Про це передає Politeka.net з посиланням на рішення НКРЕКП 22 грудня.
Найвищі тарифи встановлені для побутових клієнтів: "Гадячгаз", "Лубнигаз", "Закарпатгаз", "Миколаївгаз", "Харківгаз", "Тисменицагаз" - 2,39 грн/куб (з ПДВ), а для" Чернівцігаз " - 2,57 грн/куб.
Мінімальні ціни встановлені для клієнтів "Київгаз" - 0,38 гривень за кубометр (з ПДВ) і "Харківміськгаз" - 0,52 гривень.
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Зазначимо, розмір абонплати залежить всього від споживання газу і тарифу. Зокрема, постачальник весь обсяг споживання газу ділить на 12 місяців, а отриману цифру множить на тариф облгазу.
Підвищення абонплати пояснюється тим, що витрати підприємств зросли, в тому числі на ремонт і на зарплати співробітникам. Примітно, що за кілька років вартість доставки для українців злетіла майже вдвічі.
Облгази забезпечують подачу газу, а купувати його споживач може у будь-якого постачальника.
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