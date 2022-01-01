Метеозалежним людям розповіли, чого варто очікувати в січні - чи будуть магнітні бурі, і як поберегти своє здоров'я на тлі активності Сонця.

Фахівці розкрили, що буде в січні нового року з магнітними бурями, передає Politeka.net. Так, за даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, жителям Києва не варто особливо турбуватися через магнітні бурі в січні, лише одна виявиться сильною.

Небезпечна позначка буде 16 січня і досягне жовтого рівня збудження. Однак і така буря може вплинути на здоров'я людей - можуть спостерігатися головні болі, слабкість, погіршення загального фізичного стану.

Для того, щоб легше пережити несприятливі дні, фахівці рекомендують людям з проблемами з серцем приймати ліки, які їм прописані, слід уважно переходити дорогу і уникати великі компанії.

Крім того, варто утриматися від прийняття алкоголю, не їсти гостру і жирну їжу, відмовитися від фізичних навантажень.

Краще в такі періоди здійснювати прогулянки, пити чаї та соки, артеріальний тиск завжди має бути під контролем.

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